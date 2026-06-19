PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Raub auf Mann in Krankenfahrstuhl - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Ein 67- jähriger Mann aus Wesel hielt sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:05 Uhr auf der Neustraße auf Höhe der Hausnummer 40 in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf, als ihm ein bislang unbekannter Mann unvermittelt von hinten seine Halskette entriss und ihm im weiteren Pfefferspray in die Augen sprühte.

Der 67- Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, blondes Haar mit Locken, bekleidet mit einem bunten Oberteil mit kurzen Ärmeln und langer, blauer Jeans.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260618-1419

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:26

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der Hamminkelner Landstraße

    Wesel (ots) - Gestern (17.06.) kam es gegen 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hamminkelner Landstraße. Drei 12- jährige fahrradfahrende Kinder befuhren den rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Hamminkelner Landstraße in Richtung Wesel-Blumenkamp. Im Bereich des Übergangs, an dem der Radweg auf die Fahrbahn geführt wird, kam ein in gleicher Richtung ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:24

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Kabeldiebstahl an E-Ladesäulen

    Moers (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (18.06.) stahlen bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr insgesamt zwölf Ladekabel von E-Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Franz-Haniel-Straße. Die Täter durchtrennten die Kabel mit einem bislang unbekannten Schneidwerkzeug und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich auffällige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren