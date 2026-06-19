Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Raub auf Mann in Krankenfahrstuhl - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Ein 67- jähriger Mann aus Wesel hielt sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:05 Uhr auf der Neustraße auf Höhe der Hausnummer 40 in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf, als ihm ein bislang unbekannter Mann unvermittelt von hinten seine Halskette entriss und ihm im weiteren Pfefferspray in die Augen sprühte.

Der 67- Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, blondes Haar mit Locken, bekleidet mit einem bunten Oberteil mit kurzen Ärmeln und langer, blauer Jeans.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 260618-1419

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