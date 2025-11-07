POL-WES: Dinslaken - Vermisstenfahndung nach 87-jährigem Dinslakener - Polizei bittet um Hinweise
Dinslaken (ots)
Seit gestern Abend gegen 19 Uhr wird ein 87- jähriger Mann von seiner Wohnanschrift auf der Straße Eickenhof in Dinslaken vermisst.
Er ist möglicherweise mit seinem Pkw, einem Renault Kadjar (Blau) mit dem Kennzeichen WES-IH213 unterwegs, aber auch ohne Pkw gut zu Fuß.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer orientierungs- und/oder hilflosen Lage befindet.
Personenbeschreibung:
Ca.162cm groß, Ca. 65-70kg, Schlanke Figur, Blaue Augen, überwiegend Glatze, an den Seiten weißes Haar, grauweiße Mütze, rotkariertes Hemd , rote Hosenträger, dunkelgrüne Jacke, graue Hose
Hinweise zum Aufenthalt des Dinslakeners nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.
