Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Vermisstenfahndung nach 87-jährigem Dinslakener - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dinslaken (ots)

Seit gestern Abend gegen 19 Uhr wird ein 87- jähriger Mann von seiner Wohnanschrift auf der Straße Eickenhof in Dinslaken vermisst.

Er ist möglicherweise mit seinem Pkw, einem Renault Kadjar (Blau) mit dem Kennzeichen WES-IH213 unterwegs, aber auch ohne Pkw gut zu Fuß.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer orientierungs- und/oder hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Ca.162cm groß, Ca. 65-70kg, Schlanke Figur, Blaue Augen, überwiegend Glatze, an den Seiten weißes Haar, grauweiße Mütze, rotkariertes Hemd , rote Hosenträger, dunkelgrüne Jacke, graue Hose

Hinweise zum Aufenthalt des Dinslakeners nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell