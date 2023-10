Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwerst verletzter Person

Wesel (ots)

Am Samstag, 28.10.2023, befuhr gegen 22:15 Uhr eine 24-jährige Frau aus Wesel in Begleitung ihrer 29-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Wesel, mit ihrem Pkw die Reeser Landstraße in Richtung Südring. Zeitgleich befuhr eine 32-jährige Frau aus Bocholt mit ihrem Pkw die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren. Im Einmündungsbereich der Reeser Landstraße / Herzogenring beabsichtigte die 24-Jährige nach links in den Herzogenring abzubiegen. Dabei übersah sie die 32-jährige Bocholterin und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die 24-jährige Fahrzeugführerin leicht. Die 29-jährige Beifahrerin wurde in dem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Wesel mittels technischem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 29-Jährige wurde schwerst verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die 32-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

