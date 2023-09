Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mehrere verletzte Personen durch Pfefferspray

Dinslaken (ots)

Am 16.09.2023 um 19:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Kenntnis darüber, dass es in der Eissporthalle in Dinslaken verletzte Personen durch Pfefferspray gebe. An der Örtlichkeit wurde in einem Umkleideraum augenscheinlich unbemerkt durch unbekannte Personen eine geringere Menge Pfefferspray versprüht, worauf ein im Nachgang aufgefundenes, überwiegend noch befülltes, Pfefferspray hindeutet. Es meldeten sich nach und nach vor Ort mehrere Personen mit Atemwegsreizungen. Insgesamt wurden letztendlich sieben Personen im Alter von 13 bis 36 Jahren aus Duisburg, Essen und Moers mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Im Einsatz befanden sich vor Ort neben Polizei und Feuerwehr auch ein Notarzt und mehrere Rettungswagen. Die Ermittlungen dauern zur Zeit an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02064-6220 bei der Polizeiwache in Dinslaken.

