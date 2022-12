Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Schwerer Unfall in Friedrichsfeld fordert eine Schwerverletzte

Voerde (ots)

Am heutigen Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr kam es in Friedrichsfeld an der Kreuzung Frankfurter Straße / Böskenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 43-jährige Voerderin schwer verletzte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog ein 62-jähriger LKW-Fahrer, der mit einem LKW einer Essener Firma unterwegs war, von der Böskenstraße nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, die die Frankfurter Straße kreuzte.

Die 43-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Nach derzeitigem Stand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Voerderin in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

Polizistinnen und Polizisten sperrten die Unfallkreuzung sowie die Kreuzungen Frankfurter Straße / Emmelsummer Straße und Frankfurter Straße / Spellner Straße ab. Gegen 09.30 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht mehr zum Einsatz kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell