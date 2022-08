POL-WES: Neukirchen-Vluyn - 13-Jährige verletzt

Wesel (ots) - In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 08.15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen blauen Ford Focus, der an der Straße Am Langen Reck parkte. Die Kombilimousine hat einen erheblichen Schaden: Unter anderem ist die Front linksseitig eingedrückt und die Halterung des linken Nebelscheinwerfers ist abgebrochen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. Kontakt für ...

