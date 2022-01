Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch

Polizei bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Wochenende schlugen Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür eines Reihenhauses an der Antoniusstraße ein. Hiernach gelangten sie ins Innere des Hauses und durchwühlten alle Räume. Was die Täter alles erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Der Eigentümer hatte das Haus am Freitag gegen 13.00 Uhr verlassen. Am Montag kehrte er gegen 13.30 Uhr zurück und stellte den Einbruch fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Die Polizei rät:

Im Zusammenhang mit diesem Einbruch weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Darüber hinaus bietet die Polizei Gruppenberatungstermine nach 16.00 Uhr und am Wochenende an, bei dem auch individuelle Fragestellungen beantwortet werden können. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0281 / 107- 4420 melden. Nutzen Sie die kostenlose Beratungsmöglichkeit der Kripo! Sichern Sie Ihre eigenen vier Wände und schieben Sie den Ganoven einen "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell