POL-WES: Moers - Mercedes beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, um eine Unfallflucht vom Freitagnachmittag aufzuklären.

Ein 71-jähriger Mann hatte am Freitag gegen 14.15 Uhr seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz zum Moerser Freizeitpark an der Krefelder Straße abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er hinten rechts einen Schaden am Fahrzeug fest.

Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

