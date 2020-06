Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Brand in einer Asylbewerberunterkunft

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag um 16:15 Uhr kam es in einem Zimmer einer Asylbewerberunterkunft an der Stettiner Straße zu einem Brand, der sich auf den gesamten Raum ausdehnte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass ein Bewohner im Alter von 29 Jahren das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Personen kamen nicht zu Schaden, auch am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

