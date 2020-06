Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrüche

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 02.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus an der Max-Beckmann-Straße ein. Im Gebäude öffenten sie gewaltsam einen Tresor und erbeuteten eine Münzsammlung und Bargeld.

Weitere Einbrüche gab es in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 12.00 Uhr, bei dem unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Obere Birk einstiegen und in der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 13.00 Uhr, in der sie ein Haus an der Andreasstraße heimsuchten und Bargeld stahlen.

Der Beuteschaden des Einbruchs an der Straße Obere Birk ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

