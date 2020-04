Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, gegen 08:20 Uhr, kam es augenscheinlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand im Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Ferdinantenstraße. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Durch die Feuerwehr wurden die Anwohner evakuiert und das Feuer gelöscht. Ein 64-jähriger Bewohner wurde vorsorglich mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Durch den Brand entstand mittlerer Sachschaden. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses zurück in ihre Wohnungen.

