Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 54-jährige stürzte mit dem Fahrrad auf glatter Fahrbahn

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr stürzte eine Radfahrerin aufgrund von Glatteis auf der Bagelstraße. Sie verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste.

