Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Gesuchte Autofahrerin meldete sich nach Presseveröffentlichung

Schermbeck (ots)

Wie bereits berichtet, waren am Mittwoch gegen 07.50 Uhr eine neunjährige Radfahreinr und eine unbekannte Autofahrerin auf der Freudenbergstraße in Richtung Mittelstraße unterwegs. Die Frau im Auto bog nach rechts in Schloßstraße ab. Das Mädchen wollte weiter geradeaus fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Nach der Veröffentlichung meldete sich die gesuchte Autofahrerin noch am gleichen Abend gegen 18.50 Uhr bei der Polizei. Es handelt sich hierbei um eine 39 Jahre alte Frau aus Wesel.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell