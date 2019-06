Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Mann wurde vom Zug erfasst -

Dinslaken (ots)

Dienstag gegen 21.52 Uhr wurde ein bisher unbekannter Mann in Dinslaken in Höhe des Bahnüberganges Holtener Straße / Hügelstraße von einem ICE erfasst. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Der Zug war in Richtung Arnheim unterwegs. Der Bahnverkehr wurde für ca. 2 Stunden und 20 Minuten unterbrochen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Wesel dauern an.

