Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Randalierer unterwegs

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte rissen in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Düsseldorfer Straße in Höhe der Bushaltestelle "Am Steinbrink" ein Verkehrszeichen (Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h) aus dem Boden und warfen es auf den Grünstreifen.

Ein Zeuge hörte gegen 03.30 Uhr in diesem Bereich mehrere Personen, die offenbar lautstark herumschrien. Er verstand die Namen "Julian" und "Marko".

Auch einen in der Nähe befindlichen Stromkasten beschädigten die Unbekannten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

