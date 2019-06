Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Diebe stahlen Geld und Portemonnaie

Polizei sucht weitere Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Samstagvormittag stahlen Unbekannte zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr eine Geldkassette und ein Geldbörse aus einem Büro in einem Geschäft an der Blumenkamper Straße.

Zuvor fielen den Mitarbeitern zwei Unbekannte auf, die sich in der Nähe der Büroräumlichkeit verdächtig verhielten. Einer der Männer ging zwischenzeitlich nach draußen, um zu telefonieren. Schließlich verließen beide Personen das Geschäft, ohne etwas zu kaufen.

Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist derzeit unklar.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Person: 30 - 45 Jahre alt, 180 cm groß, kurze, dunkle Haare, 3-Tage-Bart, dunkel gekleidet.

2. Person: 30 - 35 Jahre alt, 185 cm groß, stämmige Figur, 3-Tage-Bart, ebenfalls dunkel gekleidet.

Ein weiterer Zeuge beschreibt die zweite Person als "älter", um die 60 Jahre alt. Außerdem soll der jüngere Mann helle Kleidung getragen haben. Beide sprachen Deutsch und eine unbekannte Sprache.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell