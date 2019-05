Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Rollerfahrer stiehlt im Vorbeifahren den Korb einer 80-Jährigen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montag, gegen 16.45 Uhr, fuhr eine 80-jährige Dinslakenerin mit einem Fahrrad über den Radweg an der Leitstraße in Richtung Schlossstraße. Von hinten überholte sie ein mit zwei Personen besetzer schwarz-roter Motorroller. Im Vorbeifahren zog der Sozius des Rollers den Korb der Dinslakenerin vom Gepäckträger des Fahrrades. Anschließend wendete der Fahrer seinen Roller und fuhr in Richtung Holtener Straße davon. Zeugen beobachteten den Diebstahl. Während sich eine 17-jährige Oberhausenerin um die Rentnerin kümmerte, nahm ein bislang unbekannter Autofahrer die Verfolgung der Täter auf.

In dem schwarzen Tragekorb mit weißen Punkten befanden sich die Handtasche, eine Geldbörse, Bargeld, ein Mobiltelefon und diverse persönliche Dokumente der 80-Jährigen.

Beschreibung der Personen:

Der Fahrer trug einen roten Helm, der Sozius einen schwarzen Helm. Beide Personen waren dunkel gekleidet. Sie saßen auf einem schwarz-roten Motorroller.

Die Polizei sucht nun den Autofahrer, der die Verfolgung der Täter aufgenommen hat, sowie weitere Zeugen die Hinweise auf die Täter und den Roller geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

