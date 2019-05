Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stiegen in Werkstatt und Geschäft für Gartentechnik ein

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20.00 Uhr und 06.45 Uhr, stiegen Unbekannte über ein Dach in den Flur einer Autowerkstatt an der Gerhard-Malina-Straße ein. Da sie von dort aufgrund der guten Sicherungen nicht weiterkamen, verließen sie das Gebäude wieder. Anschließend versuchten die Täter in das angrenzende Nebengebäude einer Firma für Gartentechnik einzudringen. Sie montierten eine Aluplatte an der Gebäudeaußenwand ab und drangen so gewaltsam in den Vorraum des Geschäftes ein. Dort brachen die Täter mit Gewalt ein Vorhängeschloss zum Lager auf. Zwei Rasenmäher schoben sie nach draußen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Ob es den Tätern gelang, Beute zu machen, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

