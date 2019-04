Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Telefonbetrüger schlagen wieder zu - 79-Jährige wird Opfer

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr legte eine 79-Jährige aus Voerde Bargeld unter ein rotes, geparktes Auto an der Friedhofstraße.

Im Glauben, ihr Geld bei der Polizei in sicherer Verwahrung zu haben, begab sie sich danach wieder beruhigt nach Hause.

Vorausgegangen waren über Tage mehrere Telefonate mit den Betrügern, die sich die unter der bekannten Betrugsmasche als Polizeibeamte ausgaben und das Bargeld der Voerderin "überprüfen" wollten.

Nachdem die Voerderin das Geld deponiert hatte, erhielt sie nochmals einen Anruf des Betrügers, dass er das Geld bereits empfangen hätte und alles funktioniert habe. Das Geld sei jetzt auf dem Weg zu einem Labor zur Untersuchung. Die Polizei bringe ihr das Geld zurück.

Nachdem sich niemand mehr bei der Voerderin meldete, schöpfte sie Verdacht und verständigte die (richtige) Polizei.

Die Geschädigte, die nur telefonisch mit einem männlichen, akzentfrei sprechenden ca. 40-Jährigen zu tun hatte, kann deshalb kaum Täterhinweise geben.

Damit die Telefonbetrügern irgendwann im Kreisgebiet keinen Erfolg mehr haben wird die Polizei nicht müde, vor den Tätern zu warnen.

Wer ominöse oder sonderbare Anrufe erhält, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei unter 110 wenden.

Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer der Polizei (110) evtl. auch mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Legen Sie sofort auf. Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

