Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Sittenstrolch

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr überquerten zwei 16-jährige Dinslakenerinnen im Bereich der Kreuzung Wilhelm-Lantermann-Straße / Karl-Heinz-Klingen-Straße / Hünxer Straße an der Ampel zu Fuß die Hünxer Straße in Richtung Hiesfeld.

Ein entgegenkommender Fahrradfahrer blieb plötzlich kurz stehen und berührte eine der Jugendlichen unsittlich. Die Geschädigte beschimpfe daraufhin den Unbekannten, der die Wilhelm-Lantermann-Straße an der Ampel überquerte und auf dem rechten Radweg der Hans-Böckler-Straße in Richtung Neutor weiterfuhr.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, kurze, braune Haare. Der Mann trug einen kurzen, dunklen Bart. Bekleidet war der Mann mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen Hose. Er war mit einem älteren, verschmutzten Fahrrad unterwegs und wird als "Südländer" beschrieben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell