Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe flüchteten über Gleise

Weitere Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Freitag gegen 00.10 Uhr stahlen drei Unbekannte an der Chemnitzer Straße unter anderem mehrere blaue Kunststoffkisten von einem Firmengelände. Die Diebe flüchteten zu Fuß über eine Bahnanlage in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Diebe:

Alle zwischen 170 - 180 cm groß, trugen Pullover. Einer der Täter trug eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell