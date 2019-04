Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zwei verletze Personen bei Unfall mit Wohnmobil

Hamminkeln (ots)

Am Freitag, 19.04.2019, gegen 19:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Hamminkeln anf dem Isseltalweg. Ein 71-jähriger Mann aus Hamminkeln und seine Lebensgefährtin befuhren mit einem Wohnmobil den Isseltalweg in Fahrtrichtung B70. In einer Linkskurve kam der 71-Jährige mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden beide Personen schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Beide Verletzten wurden örtlichen Krankenhäuser in Wesel zugeführt. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

