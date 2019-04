Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Vermisste Frau konnte gefunden werden

Voerde (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Voerde bei der Suche nach einer 81-jährigen Frau. Die 81-Jährige, die leicht desorientiert war und an einer Herzerkrankung litt, hatte sich mit unbekanntem Ziel von ihrer Wohnanschrift entfernt. Da eine akute Lebensgefahr für die Frau nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zur Suche unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund der Polizei, ein sogenannter Mantrailer, eingesetzt. Durch den Einsatz des Personensuchhundes konnte die Frau unterkühlt aufgefunden und zur medizinischen Versorgung zu einem Krankenhaus verbracht werden.

