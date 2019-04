Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Hundehalter und weitere Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr befuhr ein neunjähriger Junge aus Wesel mit einem Fahrrad einen Fuß-/Radweg, der von der Straße Am Westglacis abgeht. Das Kind war in Richtung einer Tankstelle unterwegs, als sich ihm ein großer freilaufender Hund näherte. Nachdem der Hund nach der Pedale geschnappt hatte, stürzte der Neunjährige und verletzte sich leicht.

Der Hundehalter entfernte sich unerkannt, ohne sich um den Jungen zu kümmern in Richtung der Tankstelle.

Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Beschreibung des Mannes:

18-20 Jahre alt, 185-190 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer ADIDAS Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Jogginghose. Der Mann trug Ohrhörer.

Der Hund ähnelte einem Schäferhund.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

