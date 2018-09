POL-MFR: (1359) Tödlicher Verkehrsunfall

Nürnberg (ots) - Heute Nachmittag (10.09.18) ereignete sich bei der Straßenbahnhaltestelle Dokuzentrum ein Unfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

Gegen 17:30 Uhr lief eine ca. 50-jährige Frau über den Fußgängerüberweg an der Bayernstraße über die Straße "An der Ehrenhalle" und übersah vermutlich die in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn. Beim Zusammenprall wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. / Rainer Seebauer

