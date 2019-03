Kreispolizeibehörde Wesel

Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr stürzte ein 79-jähriger Dinslakener Pedelecfahrer aus bisher ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Thyssenstraße / Karlstraße.

Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

