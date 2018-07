POL-WHV: Polizeikontrolle in Zetel - 21-jähriger ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots) -

zetel. Im Rahmen eines Einsatzes fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in der Neuenburger Straße in Zetel am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, ein vorbeifahrender Motorradfahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde als Fahrzeugführer ein 21-Jähriger aus Varel gestellt. Dieser konnte die für das Motorrad erforderliche Fahrerlaubnis nicht nachweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

