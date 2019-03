Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Kennzeichendieb flüchtete

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr beobachtete eine 28-jährige Frau aus Dinslaken einen Unbekannten, der an einem Audi A3, der im Einmündungsbereich Holtener Straße / Halfmannskath parkte, das vordere Kennzeichen aus der Halterung riss und an sich nahm.

Die Zeugin schrie den Mann daraufhin an und informierte einen 30-jährigen Dinslakener, der die Verfolgung des Täters mit dem Auto aufnahm. Er entdeckte den Täter schließlich auf der Küpperstraße.

Als der Dinslakener den Wagen anhielt und den Unbekannten ansprach, rannte dieser die Küpperstraße in Richtung Hochstraße davon. Der 30-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung zu Fuß auf.

Während der Flucht ließ der Mann das Kennzeichen fallen. In Höhe eines Seniorenheims auf der Küpperstraße konnte der Geschädigte den Flüchtigen einholen und zunächst festhalten. Plötzlich riss sich der Unbekannte los und rannte von der Küpperstraße in Richtung Landwehrstraße davon.

Personenbeschreibung:

Ca. 18 Jahre, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, kurze, blonde Haare. Der Mann trug eine hellblaue Jacke (Adidas) und eine schwarze Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell