Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht unfallflüchtige Autofahrerin

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Die Polizei sucht die Fahrerin eines älteren, silberfarbenen Mercedes, die möglicherweise auf einem Parkplatz ein Auto beschädigt hat.

Ein 48-jähriger Mann aus Voerde hatte gestern gegen 10.30 Uhr seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Alte Hünxer Straße abgestellt. Als er wieder zu seinem Auto kam, parkte gerade eine ältere Dame mit ihrem älteren, silberfarbenen Mercedes links neben seinem Auto aus. Der Wagen der Frau hatten einen frischen Unfallschaden.

Der Mann stieg in sein Auto fuhr vom Parkplatz zu einem Supermarkt ebenfalls auf der Alte Hünxer Straße. Dort bemerkte er dann, dass an seinem Wagen hinten links an der Beifahrerseite ein Schaden war. Möglicherweise hatte ihn die ältere Dame mit ihrem Wagen verursacht.

Die Autofahrerin ist ca. 70 Jahre alt, sie hat graue, dauergewellte Haare und trägt eine Brille.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

