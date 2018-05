Ulm (ots) - Bereits gegen 20.15 Uhr hielt eine Streife in der Hindenburgstraße in Eislingen einen VW an. Dessen Fahrer fuhr durch den Kreisverkehr. Gleichzeitig hatte er sein Telefon in der Hand. Weil das gefährlich ist stoppten die Polizisten das Auto. Der 21-Jährige am Steuer erfuhr während der Kontrolle, warum sein Verhalten so gefährlich ist. Und dass er ein Bußgeld von 100 Euro bezahlen muss. Zudem erhält er einen Punkt im Verkehrszentralregister.

Kurz vor 23 Uhr stoppte eine Streife in der Hauptstraße einen Renault. Der Fahrer, ein 55-Jähriger, war erkennbar betrunken. Das bestätigte ein Alkoholtest. Diesen Mann erwartet ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat. Was auch er an der Kontrollstelle erfuhr, nachdem er über die Gefahren seines Verhaltens aufgeklärt wurde.

Marihuanageruch drang aus einem Auto, das die Polizei kurz nach 23 Uhr in der Schlossgartenstraße in Donzdorf anhielt. Der Fahrer, ein 18-Jähriger, stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auch ihn erwartet eine Anzeige, mit denselben Folgen. Weiterfahren durfte auch er nicht.

Hinweis der Polizei: Ob Alkohol oder Rauschgift am Steuer oder anderes gefährliches Verhalten, die Polizei geht konsequent dagegen vor. Ihr Ziel ist es, eine größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Damit alle sicher ankommen.

