Ulm (ots) - In der Nacht zum Sonntag hielt sich der 20-Jährige auf einer privaten Feier in Dürnau auf. Er sprach offenbar zu sehr dem Alkohol zu. Deshalb ging er gegen Mitternacht nach draußen. Eine halbe Stunde später fanden ihn Bekannte in der Riedstraße. Der junge Mann lag verletzt am Boden. Woher die Verletzungen kamen, konnte der 20-Jährige später nicht mehr sagen. Der Rettungsdienst brachte den Betrunkenen ins Krankenhaus. Tags darauf durfte er wieder nach Hause. Erst dann erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die nahm sofort die Ermittlungen auf. Trotz aller Vernehmungen und der Spurensicherung ist nach wie vor nicht bekannt, woher die Verletzungen stammen. Deshalb bittet die Polizei jetzt um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht in der Riedstraße in Dürnau den Betrunkenen gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07335/96260 zu melden.

