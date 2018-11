POL-WES: Xanten - Unterschlagung (Fahndung mit Fotos)

1 weiterer Medieninhalt

Xanten (ots) - Am 31.08.2018 gegen 14.30 Uhr wollte eine 66-jährige Xantenerin an einem Geldautomaten an der Lüttinger Straße Geld abheben. In der Annahme, den Auszahlungsvorgang abgebrochen zu haben, verließ den Servicebereich der Bank. Der Automat hatte die Auszahlung jedoch fortgesetzt, sodass sich das Geld im Ausgabeschacht befand. Ein Unbekannter, der nach der Xantenerin an den Geldautomaten herantrat, entnahm das Geld und behielt es, ohne sich zu melden.

Die Kriminalpolizei bittet jetzt die Bevölkerung um Hilfe: Wer kennt den Mann auf den Fotos bzw. kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

