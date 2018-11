POL-WES: Alpen - Unbekannte Täter brachen in Kita und Jugendheim ein

Alpen (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Kita und in ein Jugendheim an der Bönninghardter Straße eingebrochen.

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag gelangten die Täter über den Haupteingang in die Kita. Dort durchsuchten sie alle Räume. Aus dem Büro und einen Spind im Erdgeschoss nahmen sie zwei Laptops und die Kaffeekasse mit.

Möglicherweise die selben Täter sind auch neben der Kita in ein Jugendheim eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 16.11.18 und dem 22.11.18. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell