Rheinberg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Grundschule an der Millinger Straße. Nachdem sie sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie. Ob und was entwendet worden ist, steht zurzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

