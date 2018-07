POL-WES: Hamminkeln-Dingden, Brand in einer Textilfabrik

Wesel (ots) - Am Montag, 09.07.2018, gegen 00:07 Uhr kam es in Hamminkeln-Dingden bei der Firma Biberna aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Webmaschine. Das Feuer wurde durch Mitarbeiter während des laufenden Produktionsprozesses festgestellt und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Mitarbeiter gelöscht werden. Auf Grund der hohen Rauchentwicklung mussten fünf Mitarbeiter der Firma im Alter von 17- bis 58 Jahren mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell