POL-EL: Papenburg - Müllcontainer fängt Feuer

Papenburg (ots) - In der vergangenen Nacht ist gegen 00.40 Uhr ein Feuer in einem Müllcontainer an der Straße "Hauptkanal links" ausgebrochen. Ein Anwohner entdeckte den Brand und zog die Mülltonne von der Hauswand weg. So konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand, sie war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell