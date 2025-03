Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wer kennt diesen Schmuck und diese Münzen?

Viersen (ots)

Die Polizei in Viersen recherchiert im Zusammenhang mit Schmuck, Münzen und Goldplatten, die ein Zeuge im Januar auf einem Spielplatz gefunden hat. Der Mann meldete sich am Donnerstag, 23. Januar auf der Polizeiwache in Viersen, nachdem er gegen 12.30 Uhr an diesem Tag auf dem Spielplatz Hildegardisweg in Viersen zwei Tüten gefunden hatte. In der einen befanden sich diverse Goldplättchen, in der anderen verschiedene Sammelmünzen, Bargeld, Goldschmuck und ein ungeschärftes Samuraischwert. Weitere Bilder der in den Tüten gefundenen Gegenstände finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/gefundener-schmuck-hildegardisweg-viersen Die Ermittlerinnen und Ermittler nehmen an, dass die Stücke aus einem Einbruch oder einer anderen Straftat stammen könnten. Die bisherigen Ermittlungen haben aber keine Zuordnung erbracht, deshalb fragen sie jetzt: Wer kennt diese Schmuckstücke oder weiß, wo sie abhanden gekommen sind? Wer kann sonstige Hinweise geben, wie die Stücke auf den Spielplatz gelangt sind? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (281)

