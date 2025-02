Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autos aufgebrochen - Werkzeuge geklaut

Schwalmtal-Dilkrath/Nettetal-Lobberich/Grefrath: (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte drei Fahrzeuge in Amern und eins in Lobberich aufgebrochen. Es handelte sich um Firmenfahrzeuge, in denen Werkzeug untergebracht war. An der Boisheimer Straße in Dilkrath traf es einen Renault Trafic. Der oder die Täter schlugen die dreieckige Scheibe vorn in der Beifahrertür ein und verschafften sich so Zutritt zum Innern des Fahrzeugs. Hier stahlen sie drei Akkuschrauber, einen Akku-Winkelschleifer, einen Laubbläser, eine Akku-Handkreissäge, eine Säbelsäge, einen Bohrhammer und eine Kettensäge. Ein paar Häuser weiter haben Unbekannte das Schloss einer hinteren Tür zerstört und eine Kreissäge, zwei Akku-Bohrschrauber, einen Rotationslaser und einen Bohrhammer entwendet. Ein Stück in die andere Richtung auf der Boisheimer Straße gelangten Unbekannte ebenfalls über ein Schloss in einen Transporter. Hier fehlen jetzt eine Kreissäge, ein Laubbläser, ein Doppelladegerät, einige Akkus und einige kleinere Geräte. An der Werner-Jaeger-Straße in Lobberich stellte ein Anwohner am Dienstagmorgen fest, dass sich in dem Firmentransporter, den er nutzt, ein Loch befand. Aus dem Transporter entwendeten der oder die Unbekannten eine Werkzeugtasche mit Messgeräten, eine weitere mit Werkzeug sowie eine Bohrmaschine. In der Nacht zu Mittwoch dann wurde an einem Transporter, der an der Albert-Mooren-Allee in Grefrath geparkt war, eine Scheibe in einer Hecktür eingeschlagen. Hier bestand die Beute der Unbekannten aus drei Akkuschraubern, einem Streifennagler, einer Kreissäge, einer Schnabelsäge, zwei Schlagschraubern und einer Bohrmaschine. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise. Wer hat im Umfeld der jeweiligen Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (181)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell