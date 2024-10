POL-VIE: Räuberischer Diebstahl in Supermarktfiliale - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots) - Am Donnerstag ereigneten sich gleich vier Unfälle, an denen Radfahrende beteiligt waren. Der erste Unfall geschah am Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr. Eine 46-jährige Frau aus Niederkrüchten wollte nach rechts aus dem Gewerbering in Dam in die Mönchengladbacher Straße in Richtung Elmpt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Radfahrer aus Niederkrüchten, der von rechts auf ...

