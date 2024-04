Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche, mehrere Versuche - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots)

Diverse Einbrüche beschäftigten die Polizei am Wochenende. In manchen Fällen blieb es beim Versuch, aber in zwei Fällen gelang es Unbekannten, in die Häuser einzudringen. Am Samstag wurde in der Garnstraße in St. Tönis in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Der oder die Unbekannten brachen die Terrassentür auf und verschafften sich zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr Zugang zum Objekt. Sie durchwühlten das Haus und entwendeten vermutlich Schmuck und Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Straße Unterweidener Weg in St. Hubert. Zwischen dem 17. April, 10 Uhr, und dem 21. April, 14 Uhr, wurde dort in ein unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Versuchte Einbrüche wurden in Brüggen in der Klosterstraße, in Viersen in der Großen Bruchstraße und in Süchteln in der Straße Tuppenend verzeichnet. Falls Sie zu einem dieser Fälle Hinweise haben, melden Sie diese bitte der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0. /jk (318)

