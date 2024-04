Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Verkehrsunfallfluchten am Freitag aufgenommen - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag erschien ein 83-jähriger Willicher auf der Polizeiwache und berichtete über einen Verkehrsunfall, der sich bereits am 13.04. gegen 18 Uhr, auf der Straße "An der Buschschmitt" in Willich ereignete. Auf dem Feldweg fuhr er mit seinem Pedelec in Richtung Willich auf die kreuzende Straße Hardter Feld zu. Dort kam von rechts ein Auto angefahren. Er ging davon aus, dass die Autofahrerin warten würde und fuhr in den Kreuzungsbereich. Auch die Autofahrerin fuhr zeitgleich ein, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Willicher zu Boden stürzte. Hierdurch wurde er schwer verletzt. Die Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Radfahrer, gab aber an, sie müsse dringend weiterfahren. Er beschreibt die Fahrerin als ca. 65 Jahre alt und von mittlerer Statur. Das Kennzeichen hatte er abfotografieren können. Der Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Einen zweiten Verkehrsunfall nahm die Polizei Viersen in der Nacht zu Freitag auf. Um 4:45 Uhr überquerte ein 36-jähriger Viersener zu Fuß die Fußgängerfurt an der Ampelanlage Petersstraße und Willy-Brandt-Ring in Richtung Freiheitsstraße. Eine Autofahrerin/ein Autofahrer touchierte ihn beim Abbiegen in Richtung Lindenstraße mit der rechten Front im Rückenbereich. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Das schwarze E-Fahrzeug der Marke VW setzte seine Fahrt in Richtung Lindenstraße fort. Das Verkehrskommissariat hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die oder den Unfallverursacherin / Unfallverursacher. Melden Sie sich unter 022162 377-0. /cb (317)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell