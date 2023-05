Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Falscher Wasserwerker bestielt Seniorin

Willich-Schiefbahn (ots)

Am vergangenen Freitag um 11.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen auf der Straße Unterbruch in Schiefbahn. Der Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor, er müsse die Wasseranschlüsse überprüfen. Die Dame bat den Mann ins Haus. Als der falsche Handwerker gegen 12.00 Uhr das Haus wieder verlassen hatte, stellte die 85-Jährige den Diebstahl mehrerer Schmuckgegenstände fest. Sie informierte umgehend die Polizei, eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Die Kripo in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf den Dieb: Er ist ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurzes dunkles Haar, sprach Deutsch ohne Akzent und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Wer hat den Mann im Umfeld von Unterbruch beobachtet? Hinweise an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0. /wg (446)

