Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Mercedes-Sprinter gestohlen - Wer hat das Fahrzeug gesehen?

Brüggen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 15.00 Uhr und Mittwoch, 20.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Mercedes-Sprinter der Firma REMONDIS. Der Wagen mit dem Kennzeichen VIE-KK 148 stand auf dem Parkplatz am Burgweiherplatz in Brüggen. In dem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge. Auffällig an dem Wagen ist die in rot und weiß gehaltene Firmenaufschrift 'REMONDIS'. Die Umrisse eines alten Klebeschriftzuges der Firma 'Overlack' aus Brüggen ist unter der neuen Firmenaufschrift noch deutlich zu erkennen. Die Kripo fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die die Rufnummer 02162/377-0. /wg (79)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell