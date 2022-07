Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Verkehrsunfallflucht - Lkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Willich (ots)

Am Mittag des 21.07.2022 hat es einen Unfall in Willich gegeben. Gegen 12.00 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Pasteurstraße und touchierte im Vorbeifahren an einer Engstelle einen Zaun eines Eifamilienhauses. Der Fahrer schaute sich daraufhin den beschädigten Pfosten einige Minuten an und entfernte sich dann unerlaubterweise vom Unfallort. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet und konnte durch die Eigentümer des Wohnhauses mittels Überwachungskamera erneut angeschaut werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Lkw-Fahrer angetroffen werden. Gegen den 49-jährigen Ukrainer wird nun wegen unerlaubten Verlassens des Unfallorts ermittelt. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. /AM (642)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell