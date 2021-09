Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Autofahrer fährt zwei zu Fuß Gehende an und flüchtet - eine Fußgängerin leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Sonntag gegen 20.45 Uhr ist ein 32-jähriger Deutscher aus Mönchengladbach in Niederkrüchten auf einem Parkplatz der Dr.-Lindemann-Straße nach einer privaten Streitigkeit losgefahren. Dabei erfasste er mit seinem Auto zwei zu Fuß Gehende, die zuvor in die Streitigkeiten involviert waren. Ohne anzuhalten entfernte er sich vom Unfallort. Eine 30-jährige Brüggenerin wurde dabei leicht verletzt. Ein 46-jähriger Niederkrüchtener blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Flüchtige ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen Auto gefahren ist. Die Ermittlungen dauern an. /mr (805)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell