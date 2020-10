Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Taschendiebe erbeuten mehrere hundert Euro aus Tasche im Rollator

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Und wieder einmal gelang es Taschendieben unbemerkt mehrere hundert Euro bei einer Seniorin zu erbeuten. Eine 86-jährige Kaldenkirchenerin war am gestrigen Vormittag gegen 10:00 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator zunächst in der Filiale der Commerzbank auf der Kehrstraße. Dort hob sie mehrere hundert Euro ab und begab sich von dort aus zu Fuß in eine benachbarte Apotheke. Ihre Tasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, hatte sie offen im Korb des Rollators abgelegt. Im Tedi-Einkaufsmarkt nahm sich die Nettetalerin zunächst einen Einkaufskorb. Als sie merkte, dass sie diesen im Rollator nicht gut würde transportieren können, brachte sie den Korb zurück. Dafür ließ sie den Rollator mit ihrer Tasche im ersten Warengang kurz unbeaufsichtigt stehen und drehte ihrem Hab und Gut für wenige Meter den Rücken zu. Das reichte dem unbekannten Dieb/der Diebin, um die Geldbörse blitzschnell aus dem Korb zu nehmen. Als die Seniorin zu ihrem Gefährt zurückgekehrt war, war die Geldbörse verschwunden. Der Nettetalerin war in dem Warengang, in dem ihr Rollator stand, nur eine gepflegt aussehende Frau aufgefallen. Diese war etwa 30 Jahre alt und schlank. Sie hatte dunkles, nach hinten gestecktes Haar. Ob diese Frau etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist nicht bekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Seniorin bereits beim Geldabheben und auf dem Weg zur Apotheke und zum Tedimarkt beobachtet wurde und die Täter nur einen günstigen Augenblick zum Diebstahl abgewartet und leider auch gefunden haben. Verdächtige Beobachtungen an den verschiedenen Einkaufsstationen der Seniorin werden an das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten./ah (956)

