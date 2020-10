Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich Verkehrsunfallflüchtiger durch Zeugen verfolgt.

Willich (ots)

Am 08.10.2020 gegen 17:30 Uhr fuhr ein 27jähriger polnischer PKW Fahrer auf der Kempener Straße im Kreuzungsbereich der Hanns-Martin Schleyer Straße auf einen vorausfahrenden PKW eines 54jährigen Vierseners auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An beiden PKW entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachteten, fuhren hinter dem Unfallverursacher her und gaben den Standort des Fahrzeuges an die Polizei weiter. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der offensichtlich betrunkene Autofahrer Widerstand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. 201009/Nün (922)

