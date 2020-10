Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Räuberischer Diebstahl in Kiosk - Polizei sucht Zeugin

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr stahl ein bisher Unbekannter Dieb in einem Kiosk auf der Hochstraße in Lobberich alkoholische Getränke. Eine Kundin, die den Diebstahl beobachtete, versuchte noch, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und flüchtete mit der Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere bittet sie die Kundin, die sich dem Dieb in den Weg gestellt hat, sich zu melden. Der Täter ist ca. 30-40 Jahre alt, ist von schlanker Statur und hat dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Jacke mit grauen Streifen auf den Armen. Das zuständige Kriminalkommissariat West ist erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (906)

