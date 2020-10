Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gesamtschule von-Waldois-Str.

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 02.10.2020 bis Sonntag, dem 04.10.2020 kam es an oben genannter Tatörtlichkeit zu einem Einbruch in die dortige Gesamtschule. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten zumindest einen Flachbildschirm aus dem Lehrerzimmer. Hinweise bitte an die Kripo Viersen über die 02162/377-0.

