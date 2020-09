Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Bürogebäude - Diebe stehlen Laptops

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in ein Bürogebäude auf der Bahnhofstraße in Viersen ein, in dem mehrere Unternehmen ansässig sind. Die Täter hebelten Türen auf und betraten mehre Büros. Aus den Räumen einer Kanzlei stahlen die Einbrecher nach ersten Feststellungen mehrere Laptops. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (772)

